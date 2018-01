Coritiba aposta na psicologia para chegar O sonho de voltar a disputar a Copa Libertadores, competição que o clube participou apenas uma vez, em 1986, faz o Coritiba apostar na psicologia e na regularidade dentro de campo para permanecer no topo da tabela nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O time dirigido por Paulo Bonamigo está em terceiro lugar, com 65 pontos, dois a menos que o Santos e 11 do líder Cruzeiro e cada vez mais próximo do torneio continental. Para o técnico, as preleções devem ser criativas e ao mesmo tempo injetar o ânimo necessário para a equipe crescer em campo. "Fazemos o grupo entender a importância de um torneio como a Libertadores, o que isso pode representar para o jogador e o clube. A motivação é fundamental para alcançar nossos objetivos e não nos acomodarmos", afirma. Para evitar quedas de rendimento ao longo do campeonato, o clube contratou a psicóloga Flávia Focaccia, que acompanha o grupo desde o Campeonato Paranaense. Para ela, os detalhes no aspecto psicológico podem fazer a diferença nessa etapa. "Trabalhamos todo o grupo de forma coletiva, mas quando há necessidade, fazemos uma orientação individual. Tudo isso é feito em conjunto com a comissão técnica que nos passa muitas informações". Segundo o goleiro Fernando, os atletas querem chegar à Libertadores e todos encaram esses últimos jogos como decisões. "Desde o início sabíamos que nessa competição de pontos corridos cada jogo valeria o título, que continuamos buscando. Agora é manter nossa regularidade nos próximos jogos, principalmente contra as equipes que brigamos diretamente pela vaga". Além da psicologia, o presidente Giovani Gionédis credita a campanha ao planejamento. "Tínhamos consciência das dificuldades de um torneio longo, por isso reforçamos o elenco com oito atletas e melhoramos as condições de treino e concentração de todos", afirmou. No clube, porém, a euforia é contida. Muitos lembram e querem evitar a repetição do ano passado, quando a equipe perdeu a classificação para a segunda fase do Brasileirão na última partida.