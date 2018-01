Coritiba arranca empate com Vasco Depois de fazer 2 a 0 no primeiro tempo, o Vasco cedeu o empate para o Coritiba nos últimos 10 minutos de jogo, em duas cobranças de falta do meia Marquinhos. O placar final foi 2 a 2, neste domingo, em São Januário, mas o time paranaense podia ter saído com a vitória se o árbitro Clever Assunção Gonçalves marcasse o pênalti claro do zagueiro Alemão sobre o atacante Marciano, já nos acréscimos. Com o empate, o Vasco alcançou 8 pontos, enquanto o Coritiba tem 10 no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca começou o jogo arrasando. Logo no primeiro ataque, aos 3 minutos, o meia Abedi foi derrubado pelo goleiro Vizzoto na área do Coritiba e o árbitro marcou pênalti. Romário cobrou bem: 1 a 0. Oito minutos depois, o volante Coutinho lançou o atacante Alex Dias, que chutou de primeira por cima do goleiro: 2 a 0 para o Vasco. O Coritiba demorou para reagir, mas quase descontou no final do primeiro tempo. Sozinho na área do Vasco, o meia Capixaba finalizou mal. No etapa final, o Coritiba foi em busca do empate e chegou a acertar uma bola na trave, num chute do atacante Alexandre, antes de marcar seus gols. Os dois gols do Coritiba foram marcados pelo meia Marquinhos, ambos em cobrança de falta, aos 35 e aos 41 minutos. Irritado com a bobeira do Vasco, que permitiu o empate, Romário deixou o campo sem dar entrevistas.