Coritiba bate a Ponte e ainda respira O Coritiba venceu a Ponte Preta por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, e se manteve com boas chances de se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, o time paranaense segue na zona de descenso (19.º lugar), mas apenas dois atrás de Figueirense e São Caetano. O time de Campinas, com 48 pontos, ainda segue ameaçado de rebaixamento e encara agora o Palmeiras, em casa, no próximo domingo. Com a corda no pescoço, o Coritiba não quis esperar nada. Desde o início da partida foi com tudo para o ataque, demonstrando muito entusiasmo e pouca técnica. Tanto que, apesar de rebater muitas bolas, o goleiro Lauro reinava na área. Mas foi ele quem ajudou o adversário. Aos 24 minutos, Caio cobrou uma falta e o goleiro rebateu para dentro da área. A bola pegou na cabeça de Vagner e foi para a rede. ?Errei e acabei prejudicando minha equipe?, reconheceu Lauro. Somente após o gol, a Ponte Preta arriscou-se mais no ataque e quase empatou aos 38 minutos, quando Evando tocou e Vagner tirou a bola em cima da linha. Os dois times voltaram dispostos para o segundo tempo. Na Ponte Preta, Élson dava o tom no meio-de-campo, armando as jogadas, enquanto o Coritiba ia na vontade. Apesar das chances perdidas, a torcida não deixava de apoiar. E foi recompensada aos 20 minutos, quando Alcimar fez o segundo. A Ponte forçou no final. Aos 46 minutos, Isaías fez seu gol e um minuto depois quase empatou.