Coritiba bate ADAP e se classifica O Coritiba não teve dificuldades para vencer a ADAP/Ponta Grossa por 2 a 0, neste sábado, em Curitiba (PR) pelo Campeonato Paranaense, e confirmar sua classificação com 100% de aproveitamento em sete rodadas. Lima, aos 26 minutos do primeiro tempo e Adriano aos 13 da segunda etapa marcaram para o Coritiba. Em Londrina, o Atlético ganhou por 1 a 0 da Portuguesa Londrinense com um gol de Ilan, aos 15 minutos do segundo tempo. O atacante havia perdido um pênalti na primeira etapa e se redimiu ao driblar quatro adversários antes de marcar seu gol. Com o resultado, o rubro-negro ficou provisoriamente no quarto lugar. Fichas Técnicas Coritiba - Fernando; Ceará, Danilo, Edinho Baiano (Juninho), Adriano (Fernando Mello); Willians, Erick, Tcheco, Lima (Fávaro); Marcos Britto e Edu Sales. Técnico - Paulo Bonamigo. ADAP/Ponta Grossa - França; Pinheiro, Índio, Pereira; Elvis, Cidão, Monteiro, Daniel (Robert), Mineiro (Roni); Luis Mário (Alexandre) e Serginho. Técnico - Ademir Martins. Gols - Lima (26 do 1o) e Adriano (13 do 2o) Árbitro - Sueli Teresinha Tortura Cartões Amarelos - Índio, Elvis, Pereira, Edu Sales. Local - Couto Pereira, em Curitiba (PR). Portuguesa Londrinense 0 x 1 Atlético Portuguesa - Nei; Cassiano, Henrique, João Renato, Carlos Eduardo; Zé Roberto, Paulo Henrique, Oséas e Marcian (Paulo Roberto); Marco Antônio Carioca e Vítor. Técnico - Adão Pereira Atlético - Diego (Cléber); Igor, Daniel e Rogério Correia; Alessandro, Cocito (Rodrigão), William, Adriano e Fabrício; Ilan e Dagoberto. Técnico: Lio Evaristo Gols - Ilan, aos 15 minutos do segundo tempo. Árbitro - Cleivaldo Bernardo Cartões Amarelos - Dagoberto, Rogério Correia. Cartão Vermelho - Diego Local: Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR)