Coritiba bate Atlético-PR por 2 a 1 O Coritiba não deu chance para o Atlético no clássico regional e venceu o rubro-negro, neste sábado, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, por 2 a 1. Com o resultado, o time do Coritiba foi a 15 pontos em cinco rodadas e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense/2003. O Atlético permanece em quarto lugar, com sete pontos, e pode sair da zona de classificação após a rodada deste domingo. Os gols alviverdes foram marcados por Marcel, artilheiro do torneio com seis gols, aos 19 minutos do primeiro tempo, e aos sete do segundo. O Atlético descontou com Adriano aos 26 minutos da etapa final. O Coritiba dominou a maior parte da partida e poderia ter ampliado o placar, caso seus atacantes não errassem conclusões dentro da área. No final, o rubro-negro pressionou, mas não conseguiu o gol de empate. Ficha Técnica: Coritiba: Fernando; Ceará, Fabrício, Edinho Baiano e Adriano; Reginaldo Nascimento (Ataliba), Roberto Brum, Willians e Lima (Fávaro); Edu Sales e Marcel (Marco Britto). Técnico: Paulo Bonamigo. Atlético: Cléber; Alessandro, Igor, Rogério Correia e Jean (William); Cocito, Kleberson, Fabrício e Adriano; Ilan (Jadilson) e Dagoberto. Técnico: Heriberto da Cunha. Gols: Marcel aos 19 minutos do primeiro tempo; Marcelo aos 7 e Adriano aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro: Francisco Carlos Vieira. Cartão amarelo: Fabrício, Willians, Fávaro, William, Cocito, Adriano e Dagoberto. Local: Couto Pereira, em Curitiba.