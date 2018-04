Coritiba bate Criciúma de virada na estreia de Eduardo Baptista

Na estreia do técnico Eduardo Baptista, o Coritiba bateu o Criciúma de virada por 2 a 1, no estádio Couto Pereira, no final da noite desta sexta-feira, e conquistou importante vitória pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time da casa chegou aos seis pontos, se aproximando das primeiras colocações e ocupando agora o sétimo lugar. O Criciúma, com mais uma derrota, segue sem pontuar e começa a preocupar o seu torcedor, já que está na 17.ª posição e permanece mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento.

O jogo começou bem movimentado, com o Coritiba partindo para o ataque e o Criciúma apostando nos contragolpes. E foi justamente em uma escapada em velocidade que o visitante abriu o placar aos 17 minutos. Lucas Coelho fez a jogada pela direita e serviu João Paulo, que dominou dentro da área e bateu firme para estufar as redes.

O Coritiba respondeu ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos. Kady pegou a sobra da entrada da área e mandou uma bomba indefensável para o goleiro Luis, empatando a partida.

Na segunda etapa, o Criciúma voltou ainda mais ofensivo e passou a pressionar o adversário, mas dessa vez foi o Coritiba que marcou no contra-ataque. Aos 13 minutos, Yan Sasse recebeu na área e, em seu primeiro toque na bola, bateu rasteiro para virar o jogo.

O Criciúma seguiu buscando o gol de empate até o final da partida, mas a defesa do Coritiba se mostrou segura e garantiu a vitória com bom posicionamento, especialmente nas bolas aéreas, evitando mais um gol dos visitantes.

O time catarinense volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o CSA, no estádio Heriberto Hulse, pela quarta rodada da Série B. Na sexta-feira, o Coritiba visita o Oeste na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 1 CRICIÚMA

CORITIBA - Wilson; Vinícius Kiss, Thalisson Kelven, Alex Alves e Abner (João Paulo); Vitor Carvalho, Júlio Rusch (Yan Sasse), Jean Carlos, Kady (Guilherme Parede) e Chiquinho; Bruno Moraes. Técnico: Eduardo Baptista.

CRICIÚMA - Luiz; Sueliton (Natan), Sandro, Nino e Marlon; Liel, Nicolas, Andrew (Jean Mangabeira), Elvis e João Paulo; Lucas Coelho (Mailson). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - João Paulo, aos 17, e Kady, aos 33 minutos do primeiro tempo; Yan Sasse, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

CARTÕES AMARELOS - Júlio Rusch, Kady e Bruno Moraes (Coritiba); Sueliton, Sandro, Marlon, Liel, Nicolas, Jean Mangabeira e Elvis (Criciúma).

RENDA - R$ 141.960,00.

PÚBLICO - 7.713 pagantes (9.261 presentes).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).