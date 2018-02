Coritiba bate Iraty com gol no final O Coritiba saiu na frente do Iraty na disputa por uma das vagas de finalista do Campeonato Paranaense. Numa partida bastante disputada em Irati, o time da capital venceu por 3 a 2, com o gol da vitória anotado aos 46 minutos do segundo tempo. Agora joga por um empate na partida de domingo, às 16 horas, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Na outra semifinal, o Atlético venceu a primeira partida na noite de quarta-feira, por 4 a 0, contra o Londrina. Os jogadores não deram tempo para os torcedores se desligarem do jogo. Desde o início a disputa foi muita árdua com busca constante pelo gol. O Coritiba chegou antes. Aos 4 minutos Rafinha colocou a bola na cabeça de Marciano, que a tirou do alcance do goleiro. Mas o Iraty não queria deixar fugir a chance de jogar em Curitiba com a vantagem e saiu com tudo. Aos 20, o técnico Gilberto Pereira já tinha retirado o meia Joel, colocando André, que era mais ofensivo, e aos 36 tirou o volante Emanuel para a entrada do atacante Jean Carlo. E só não conseguiu empatar no primeiro tempo porque o goleiro Fernando mostrou a razão de ser o menos vazado do campeonato. Mas, quando a defesa falhou aos 9 minutos do segundo tempo, não teve como defender a bola chutada por Tiago, que estava livre dentro da pequena área. O Iraty continuou na pressão e dois minutos depois Tiago sofreu pênalti, cobrado por ele mesmo para marcar o segundo. Mesmo sendo dominado pelo Iraty, o Coritiba conseguiu dois pênaltis, aos 35 e aos 46 minutos, que foram convertidos por Miranda e Capixaba e lhe deram a vitória.