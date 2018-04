Coritiba bate o Fluminense e sobe Em uma partida muito truncada, mas com ligeiro domínio do Coritiba, a equipe paranaense venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba e subiu para a 10a posição com 37 pontos. O Fluminense permaneceu em 15o lugar com 32 pontos. Os atacantes Aristizábal, aos 42 minutos do primeiro tempo e Tuta aos três do segundo tempo marcaram para o time da casa. Depois de 11 partidas, essa foi a primeira vez que o Coritiba marcou dois gols jogando diante de sua torcida. Para isso, o técnico Antônio Lopes armou sua equipe de forma ofensiva. Mesmo assim, o time demorou um pouco para imprimir um ritmo forte em campo. A primeira chance surgiu aos nove minutos, em um chute de Aristizábal, mas depois, o jogo caiu bastante até que Jucemar cobrou uma falta na trave. Aos 42, Aristizábal recebeu um passe de Capixaba e chutou sem chances para Kléber. Na etapa final o Coritiba ganhou mais tranqüilidade. Logo aos três minutos, Tuta escorou um cruzamento de Roberto Brum e marcou o segundo gol de sua equipe. Com a vantagem no placar, o Coritiba esperou um pouco mais o Fluminense e teve chance de ampliar. O atacante Edmundo evitou criticar o desempenho do time. "Hoje não fizemos uma boa partida, nem todos acertaram", limitou-se a dizer. No Coritiba, os três pontos foram festejados. "Essa vitória mostra que estamos trabalhando de forma séria e vamos crescer na competição", disse Roberto Brum, ex-Fluminense. A baixa do jogo foi o zagueiro Alexandre, que fraturou três vértebras da coluna e segundo o departamento médico do Coritiba, deverá ficar afastado por três semanas. O atleta foi levado para um hospital próximo ao estádio e deve receber alta nesta sexta-feira (20).