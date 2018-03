Coritiba bate Paysandu e Dario deixa time Sem muito esforço, e se aproveitando do medíocre desempenho dentro de casa do time paraense, o Coritiba venceu neste domingo o Paysandu por 3 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota do ?Papão da Curuzu? selou a sorte do técnico Dario Pereyra, xingado pelos torcedores ao final da partida. O treinador pediu demissão ao final do jogo, que foi aceita pelos dirigentes do clube. Os curitibanos souberam aproveitar as inúmeras falhas do Paysandu, que pareceu a maior parte do jogo, desligado da partida. O Paysandu só existiu em campo até os 15 minutos do primeiro tempo, quando encurralou o adversário em seu próprio campo. Aos 15 minutos, Iarley perdeu a bola duas vezes e a zaga vacilou e Marcel chutou no canto esquerdo, fazendo 1 a 0. A partir daí, o Coritiba passou a tocar a bola, se aproveitando do nervosismo do time paraense. Aos 23 minutos, veio o segundo gol. O zagueiro Lima se atrapalhou com o goleiro Carlos Germano, Marcel explodiu a bola na trave e Edinho Baiano aproveitou a sobra, sozinho, empurrando para as redes. O Paysandu diminuiu aos 36, com Robson, cobrando falta de dentro da grande área. E foi só. No segundo tempo, os curitibanos ampliaram o marcador, fazendo 3 a 1. Jackson entrou na área e tocou sem problemas no canto direito de Carlos Germano. Os torcedores do Papão passaram o restante da partida vaiando o time e pedindo a saída do técnico Dario Pereyra. Ficou evidente, nessa partida, que o técnico do Paysandu perdeu o comando do time e conseqüentemente o cargo. Na 23ª colocação, os paraenses voltaram a freqüentar a zona de rebaixamento, a exemplo do campeonato do ano passado. Ficha Técnica Paysandu: Carlos Germano; Wellington, Lima, Sérgio e Luiz Fernando; Rogerinho(Zé Augusto), Vanderson, Jobson(Abimael) e Welber(Balão); Robson e Iarley. Técnico: Dario Pereyra. Coritiba: Vizotto; Danilo, Edinho Baiano, Reginaldo Nascimento e Maurinho; Roberto Brum, Lima(Pepo), Jackson e Leandro; Marcel e Edu Sales(Helinho). Técnico: Paulo Bonamigo. Gols: Marcel, aos 15, Edinho Baiano, aos 23, e Robson, aos 36 minutos do primeiro tempo; Jackson, aos 18 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jorge Fernando Rabello(RJ). Cartão Amarelo: Vizotto, Edu Sales e Zé Augusto. Renda: não divulgada. Público: 12.235 pagantes Local: Mangueirão. classificação