Coritiba bate São Caetano no Couto Pereira O Coritiba teve a sorte e a eficiência que faltaram para o São Caetano e conseguiu vencer por 2 a 0, hoje à tarde, no estádio Couto Pereira em Curitiba. Apesar de ter mais domínio do jogo, sobretudo no primeiro tempo, quando o placar foi construído, o time paulista não conseguiu acertar as finalizações. O resultado garantiu 27 pontos para o Coritiba, que já está na 3ª posição. O São Caetano permanece com 24 pontos. O time do ABC paulista entrou em campo para fazer o que normalmente fazem os times visitantes: jogar em contra-ataques. E foi facilitado pelos jogadores coritibanos que não conseguiam armar jogadas a partir do meio de campo. Os "buracos" eram bem preenchidos pelo São Caetano, que tentava pressionar o Coritiba dando a impressão de que o primeiro gol seria do Azulão. No entanto, aos 21 minutos, Jackson decidiu sair da ala direita e entrar pelo meio, onde rende mais. Deu certo. O rebote sobrou para ele, que acertou um forte chute de fora da área no ângulo do gol defendido por Silvio Luiz. O São Caetano não se deu por vencido e cresceu depois do gol, mas esbarrou no goleiro Fernando e na falta de sorte em algumas finalizações. Quando dominava as ações em campo, o time paulista foi novamente surpreendido. Numa cobrança de escanteio aos 30 minutos, Reginaldo Nascimento subiu de costas, a bola bateu em sua nuca e foi para as redes. O segundo tempo não alterou o panorama da partida. O São Caetano mantinha a pressão, procurando sobretudo as costas do ala Jackson, mas não acertava o chute final. Como o adversário pressionava e não fazia gols, o Coritiba sentiu que tinha possibilidades de marcar o terceiro, e foi com tudo para o ataque. Mas, com a bola dominada, os atacantes mostraram deficiências nas finalizações. "O Coritiba levou mais sorte que a gente, pois conseguiu dois gols em falhas nossas e aí ficou difícil tirar a diferença", analisou o técnico do São Caetano, Mário Sérgio. "O Coritiba teve mais competência", rebateu o goleiro Fernando. Ficha Técnica Coritiba: Fernando, Odivan, Edinho Baiano e Reginaldo Nascimento; Jackson, Willians, Tcheco, Lima (Souza) e Adriano; Edu Sales e Marcel (Ceará). Técnico: Paulo Bonamigo. São Caetano: Silvio Luiz; Marlon, Dininho, Tiago, Serginho (Zé Carlos). Marco Aurélio, Ramalho, Fábio Santos (Ademar) e Capixaba; Mateus (Anailson) e Marcinho. Técnico: Mário Sérgio. Gols: Jackson aos 21 e Reginaldo Nascimento aos 30 do primeiro tempo. Juiz: Alissio Pena Jr (MG). Cartão amarelo: Capixaba, Dininho, Tiago, Adriano e Edu Sales. Renda: R$ 76.282,50 Público: 5.812 pagantes Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.