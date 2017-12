Coritiba busca 2ª vitória consecutiva Com uma campanha irregular, o Coritiba tenta nesta quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela primeira vez no campeonato a segunda vitória consecutiva. "Temos que ter tranqüilidade para jogar, já que estamos devendo uma grande apresentação para a torcida que cobra muito no Couto Pereira", disse o meia Caio, que novamente deve jogar no ataque. O recém-contratado Renaldo, de 35 anos, continua fazendo um trabalho de condicionamento físico, após recuperar-se de uma lesão na barriga da perna. Ele pode estrear no fim de semana. Aposta da última partida, Marcelo Peabiru marcou um gol e continua na equipe titular. A vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta e a promoção que reduz de R$ 10,00 para R$ 3,00 o ingresso de arquibancada para quem apresentar o bilhete da partida contra o Flamengo, no dia 24 de julho, são prenúncios de boa torcida. O desfalque é o zagueiro Vágner, que recebeu terceiro cartão amarelo.