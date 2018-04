Coritiba busca a reabilitação O Coritiba pretende mostrar a sua torcida, nesta quinta-feira, contra a Ponte Preta, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, que a derrota para o Atlético Paranaense, por 2 a 1, dia 29, em casa, foi um acidente no percurso. "Tem que continuar com a mesma determinação que entramos nos últimos jogos, pois com certeza vamos continuar crescendo", diz o lateral-esquerdo Ricardinho, que substitui Adriano, suspenso, único titular fora do jogo. Pela Copa Sul-Americana, o Coritiba foi eliminado ao perder uma e empatar outra partida com o São Caetano. O fato de jogar em casa, onde normalmente o time é apoiado por um grande número de torcedores, anima os jogadores. "Temos que impor nosso ritmo de jogo", afirma o zagueiro Flávio. Sabendo que a Ponte Preta é um time com marcação muito forte, o técnico Antônio Lopes tem insistido na troca rápida de passes, uma das principais características do Coritiba. Para isso, foi importante a recuperação do meia Reginaldo Vital, que sentia uma contratura muscular na coxa direita e corria o risco de não poder atuar. Apesar de estar com 41 pontos e não ser capaz de alcançar a Ponte, que tem 46, em uma única partida, os jogadores entendem que seis pontos estarão em jogo, por considerarem o time campineiro como concorrente direto. "O importante é que estamos conseguindo os resultados e espero que seja assim contra a Ponte Preta", diz o volante Ataliba. "É um jogo de seis pontos, pois se vencermos, estaremos mais próximos dos líderes."