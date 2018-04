Coritiba busca motivação ainda lutando por Libertadores

Além do Santos, o Coritiba ainda enfrenta o Avaí, também no Couto Pereira, no próximo dia 26, e o clássico contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em 4 de dezembro.

O técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o zagueiro Emerson, que cumpre suspensão. Pereira deve reaparecer no time. "Temos que honrar a camisa do Coritiba acima de tudo, é o nosso nome que está em jogo", acentuou o jogador. O lateral-esquerdo Lucas Mendes cumpriu suspensão e retorna. As dúvidas são o volante William, que sentiu uma contusão, e o atacante Marcos Aurélio, que ficou fora da partida contra o Atlético Mineiro em razão de dores no pé e passará por uma reavaliação.