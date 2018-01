Coritiba busca recorde de vitórias O Coritiba tenta nesta quinta-feira, às 16 horas, contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, conquistar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e a permanência entre os primeiros colocados da competição. Um resultado positivo fará com que o time quebre o recorde de quatro vitórias seguidas em uma competição nacional, conseguida em 1976. ?Nenhum jogador vai entrar em campo pensando em bater esse recorde, mas sim em manter a boa fase e tentar adiar o máximo possível uma derrota", diz o meia Jackson. O Coritiba não terá três jogadores que vinham atuando como titulares. Os atacantes Lima e Edu Salles receberam o terceiro cartão amarelo, enquanto o meia Roberto Brum está com uma lesão no abdômen. O atacante Marcel se recuperou de uma lesão na coxa e garantiu a presença na partida. A principal novidade é a entrada do meia-atacante Alexandre Fávaro, ao lado de Marcel. ?Vou para brigar por uma posição na equipe", afirma o jogador.