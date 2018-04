Coritiba busca recuperar os pontos perdidos Depois do empate contra o Corinthians, em casa, o Coritiba manteve-se na 15.ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas, com 27 pontos, está a apenas três de entrar na zona de rebaixamento. Por isso, os jogadores não têm outro pensamento que não a vitória na partida desta domingo, às 18h30, contra o Flamengo, no Maracanã.