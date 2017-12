Coritiba busca vitória em Porto Alegre O Coritiba, que tem conseguido bons resultados fora de casa, procura amanhã, às 15h30, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, recuperar-se do mal desempenho contra o Fortaleza, em Curitiba, quando não saiu do empate por 1 a 1. "Nossa equipe atingiu um estágio de amizade, que consegue, em momentos difíceis, se unir e buscar forças para ganhar fora de casa", anima-se o volante Roberto Brum. "Estou apostando nisso, nessa união, nessa determinação." É também a oportunidade de devolver a derrota sofrida no primeiro turno, quando o Internacional ganhou de 1 a 0 no Estádio Couto Pereira. "Pecamos em alguns detalhes em casa", reconhece o técnico Paulo Bonamigo. Além disso, com um ponto a menos e na 6ª colocação, o Internacional pode tirar a 4ª colocação do Coritiba. "Será aquele jogo de seis pontos", alerta Bonamigo. O técnico terá o retorno de seus atacantes titulares - Edu Salles e Marcel -, além do zagueiro Danilo. "A gente quer subir mais na tabela e esse jogo é fundamental", diz o zagueiro.