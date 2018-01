Coritiba cai; Inter perde e comemora Coritiba e Internacional saíram decepcionados de campo após a vitória do time curitibano por 1 a 0 neste domingo. A equipe da casa, apesar da vitória, caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto o time gaúcho encerrou o sonho do título Brasileiro, pois precisava vencer por goleada. O único gol da partida foi marcado por Alcimar, de pênalti, aos 3 minutos de jogo. Apesar disso, os atletas do Inter voltaram a campo após a partida e comemoraram o título junto com a torcida. A diretoria do Inter garantiu que nessa segunda-feira vai acionar seu departamento jurídico e brigar pelo campeonato nos tribunais. Em campo - A partida começou em alta velocidade e logo no primeiro minuto Caio foi derrubado na área por Elder Granja. Apesar das reclamações, o árbitro marcou pênalti e, aos 3 minutos, Alcimar cobrou sem chance de defesa para o goleiro André. O gol deixou a partida mais quente e o Coritiba se aproveitou dos contra-ataques. Aos 20 minutos teve outra chance para ampliar, mas Renaldo chutou mal e o goleiro espalmou, no rebote Caio marcou mas o bandeira já havia marcado impedimento. A partir daí só deu Internacional. Precisando vencer para ter alguma chance de conquistar o título, o Colorado foi para cima do Coritiba. Aos 22, Rentería chutou uma bola na trave, com Douglas praticamente batido. Em seguida em um novo ataque Elder Granja chutou de longe e obrigou Douglas a uma difícil defesa. Após os 40 minutos, o Inter teve uma seqüências de três escanteios, mas a zaga paranaense soube afastar o perigo. No final da primeira etapa Rafael Sóbis reclamava do pênalti marcado. ?O pênalti foi muito suspeito?, disse. O Inter voltou para o segundo tempo mais acuado, o Coritiba um pouco mais determinado em campo. O time da casa, empurrado pela torcida, não dava sossego para o goleiro André e, em rápidos ataques com Renaldo, Alcimar e depois Capixaba teve chances para ampliar. O time gaúcho foi acordo pela torcida e voltou a encurralar o alviverde em seu campo. Gustavo e Rafael Sóbis, duas vezes, quase empataram o jogo, mas o goleiro Douglas fez três difíceis defesas. No final da partida, o técnico Muricy Ramalho desceu para o vestiário confiante em uma possível reversão no campeonato. ?Se existe algum tipo de justiça nesse País, o Inter será o campeão brasileiro?. Pelo outro lado, o técnico Márcio Araújo lamentou o rebaixamento. ?Vamos olhar para a frente e fazer o nosso trabalho de cabeça erguida. Infelizmente o empate com o São Caetano foi determinante para o nosso rebaixamento?.