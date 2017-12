Coritiba confia na ajuda da torcida O Coritiba confia em sua torcida e no conhecimento de seu campo para vencer o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e classificar-se pela primeira vez às finais da Copa do Brasil. O time paranaense perdeu a primeira partida por 3 a 1 e precisa vencer por 2 a 0 ou, se o Grêmio fizer um gol, por diferença de pelo menos três gols. "O grupo gosta de desafio, mas acho que quem fará a diferença neste jogo não somos nós, os profissionais, mas o nosso torcedor que em diversas oportunidades, quando precisamos, lotou o Couto Pereira, botou pressão, nos incentivou e contagiou os atletas", disse o técnico Ivo Wortmann. Para o atacante Enílton, o campo será fundamental. "Nossas melhores partidas foram no Couto Pereira", diz. Precisando marcar pelo menos dois gols, o técnico deve optar por um time ofensivo.? O volante Reginaldo Nascimento, suspenso, e o meia Fabinho, contundido, estão fora. O atacante Evair, que não jogou a primeira partida, pode ficar fora também deste jogo, em razão de contusão.