Coritiba confia na força da torcida para vencer o líder

A vitória no Maracanã tirou o Coritiba da zona de rebaixamento do campeonato - está agora em 16.º lugar, com 19 pontos. Mas o técnico Ney Franco sabe que ainda tem um longo trabalho pela frente no comando do time paranaense. Mas, em sua estreia no Couto Pereira, confia no apoio da torcida para conseguir ganhar do Palmeiras.

"Teremos um longo caminho pela frente para tirar o Coritiba do rebaixamento", alertou Ney Franco. "Vamos fazer uma boa parceria entre atletas, comissão e torcida para que dentro de casa tenhamos competência para conseguir sempre três pontos".

Assim como Ney Franco, os jogadores também pedem o apoio do torcedor do Coritiba neste momento de recuperação do time.