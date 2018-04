Coritiba confia na mesma formação para surpreender o Sport na Ilha do Retiro

No último treino tático da semana, realizado na manhã da sexta-feira, no CT da Graciosa, em Curitiba, o treinador conversou por cerca de 15 minutos com os 11 titulares, comandou uma atividade com bola em campo reduzido e, apesar de contar com o atacante Wellington Paulista, recuperado de uma torção no tornozelo direito, deixou o camisa 22 no time reserva.

Para o confronto deste domingo, o treinador paranaense ganhou pelo menos mais quatro opções durante a semana. Recuperados, além de Wellington Paulista, Alan Santos e Giva treinaram normalmente e estão à disposição da comissão técnica. Além dos três, o atacante Paulinho, contratado após o término do Campeonato Paranaense, já teve seu nome publicado no BID e também pode entrar contra o Sport.

Os únicos desfalques confirmados são o zagueiro Luccas Claro e o lateral-esquerdo Carlinhos. Vale lembrar que após o duelo contra o Sport, o Coritiba retorna para a capital paranaense e fará mais dois jogos em sequência: contra a Ponte Preta, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e contra o Avaí, no dia 30, pelo Brasileirão.

Destaque no ultimo duelo contra o Grêmio, o lateral-esquerdo Ivan comentou sua evolução na equipe paranaense e reforçou sua esperança em bons resultados nos próximos confrontos. "A evolução tem sido maravilhosa, tenho apoio de todo mundo, dos meus companheiros", disse. "Pude fazer um bom jogo e a gente saiu com os três pontos importantes para o início do campeonato", completou, se referindo à última partida no Couto Pereira. "É um grupo maravilhoso, bem jovem, bem brincalhão, todo mundo se respeita, desde quando se apresentou, a temporada foi muito boa. Em Atibaia, a gente já tinha tem certeza que o grupo daria bons frutos", finalizou.