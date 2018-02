Coritiba confirma a contratação do colombiano Muñoz Sem espaço no Palmeiras, o atacante colombiano Muñoz foi contratado nesta quarta-feira pelo Coritiba. Aos 30 anos, ele ficará no clube paranaense até o final da temporada. Muñoz chegou a defender o Goiás na temporada passada, mas voltou ao Palmeiras em 2007, onde não seria aproveitado pelo técnico Caio Júnior. Assim, diante do interesse do Coritiba, acabou acertando a transferência. Depois de realizar os exames, Muñoz já assinou contrato e irá ser apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, quando começa a treinar junto com os demais jogadores do time comandado pelo técnico Guilherme Macuglia.