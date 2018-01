Coritiba confirma acerto com técnico Gilson Kleina para 2016

"Só anunciamos o treinador após tudo confirmado. O Gilson Kleina é o nome que aguardamos para ainda poder assinar", afirmou Valdir Barbosa, nesta quarta, confirmando já ter um acerto prévio do treinador, que comandou o rebaixado Avaí no Campeonato Brasileirão.

O Coritiba vinha sendo dirigido interinamente por Pachequinho, que foi decisivo para evitar a queda do time no Brasileirão, pois acumulou três vitórias, um empate e uma derrota na reta final do torneio. Agora ele fará parte da comissão técnica.

"O Pacheco conhece o Gilson (Kleina) e irão trabalhar juntos, com o Pachequinho como membro de uma comissão técnica permanente", disse Valdir Barbosa, destacando que a diretoria pretende dar mais conhecimento ao agora auxiliar com estágios fora do Brasil. "Apresentamos um projeto ao Pachequinho, que prevê um estágio no Benfica. Trata-se de uma figura com acesso por todos os setores no clube", completou.

Valdir Barbosa garantiu que Pachequinho tem a plena confiança da diretoria, mesmo que não tenha optado por efetivá-lo para a próxima temporada. "Vamos investir no Pacheco e não o colocar em uma área de risco em um momento que o clube se remonta", explicou.

De férias, o elenco do Coritiba se reapresenta em 6 de janeiro e viajará no dia 10 para Foz do Iguaçu, onde será realizada a pré-temporada. Valdir Barbosa destacou que o objetivo em 2016 será realizar uma boa campanha no Brasileirão, sem lutar novamente contra o descenso. "Não podemos deixar o estadual em segundo plano. Mas o Coritiba pela sua história precisa entrar mais forte no Brasileiro", disse.