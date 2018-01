Coritiba conquista três pontos em Goiânia O Goiás, que pretendia reagir ao fantasma da lanterna e do rebaixamento, perdeu, neste domingo, mais uma partida. Foi derrotado por 2 a 1 pelo Coritiba, na terceira derrota da equipe sob o comando do técnico Cuca, oitava consecutiva no campeonato. Os gols da vitória paranaense foram marcados por Tcheco, no primeiro tempo, e por Marcel no segundo. Dimba descontou na etapa final ao marcar seu décimo gol na competição. O Goiás, que continua na lanterna absoluta do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos, mostrou disposição em buscar a vitória no começo do jogo. Aos 5 minutos, em jogada pela esquerda, Caíco lançou Josué que bateu forte mas para fora. Com muitas falhas de marcação do meio-campo, e de posicionamento da zaga, o time abriu o caminho para o ataque do Coritiba. Aos 9 minutos, Tcheco fez 1 a 0, ao receber passe preciso de Edu Sales e batendo forte na saída do goleiro estreante Gilmar. Aos 26 minutos, novamente Edu Sales em jogada pela linha de fundo, enfiou para Lima que bateu forte, bem colocado, mas o goleiro alviverde defendeu e impediu o segundo gol. Dimba, aos 40 minutos, num dos raros ataques do Goiás, perdeu o empate quando Douglas saiu mal e o centroavante chutou para fora. No segundo tempo, mesmo jogando com três volantes (Tiago, Marabá e Josué) e três atacantes (Wando, Dimba e Araújo) o apático Goiás não mostrou variedade de jogadas, nem melhorou o posicionamento da zaga, e voltou a apresentar falhas de meio-campo. Como resultado, Caíco falhou e perdeu a bola no meio-campo. Mais uma vez Edu Sales se aproveitou para assistir Marcel que bem posicionado e frente a frente com Gilmar fez 2 a 0, aos 19 minutos do segundo tempo. Dimba, aos 27 minutos, cobrando falta e acertando o ângulo direito de Douglas diminuiu para 2 a 1. Os poucos torcedores que foram ao estádio - a maioria preferiu assistir ao empate de Flamengo x Cruzeiro pela tevê - gritou "timinho" na saída dos jogadores. Ficha Técnica: Goiás: Gilmar; Michel, Fabão, Alexandre e Marcinho (Tiago); Marabá (Jefisley), Josué, Auecione (Wando) e Caíco; Dimba e Araújo. Técnico: Cuca. Coritiba: Douglas; Danilo, Nivaldo, Edinho Baiano e Adriano (Maurinho); Roberto Brum (Pepo), Tcheco, Lima e Jackson; Marcel e Edu Sales (Alexandre Favaro). Técnico: Paulo Bonamigo. Gols: Tcheco aos 9 minutos do primeiro tempo; Marcel aos 19 minutos e Dimba aos 27 minutos do segundo tempo. Árbitro: Lourival Dias Lima Filho (BA). Cartão Amarelo: Edinho Baiano, Nivaldo, Wando e Jefisley. Renda: R$ 23.565,00. Público: 2.773 pagantes. Local: Estádio Serra Dourada(GO). classificação