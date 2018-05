Coritiba conta com a força da torcida para evitar queda O Coritiba conta, mais que nunca, com o fato de jogar no estádio Couto Pereira, em Curitiba, a partida decisiva contra o Fluminense, neste domingo, às 17 horas, para manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro. Durante a semana, os jogadores e o próprio técnico Ney Franco procuraram afastar qualquer comentário sobre as duas últimas derrotas - contra Santos e Cruzeiro -, quando o time tomou oito gols. A estratégia foi lembrar sempre do bom desempenho diante de sua torcida.