Coritiba conta com a torcida para superar o Corinthians O Coritiba pretende que, novamente, a torcida seja fundamental para garantir uma vitória nesta quarta-feira, às 21h50, contra o Corinthians, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelo fechamento da 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro (com acompanhamento do estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3). Afinal, o time está na 15.ª colocação, com 26 pontos, a apenas dois da zona de rebaixamento.