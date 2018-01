Coritiba contrata artilheiro da A-3 Os 27 gols feitos por Reginaldo pelo Garça no Campeonato Paulista da Série A-3 começam a render frutos. Nesta sexta-feira, a diretoria da empresa American Sport, dona do passe do atleta, o emprestou ao Coritiba-PR, por valores não revelados. Ele fica no time paranaense até o final da disputa do Campeonato Brasileiro. Além do Garça, o atacante defendeu a Inter de Limeira e o Madureira, do Rio de Janeiro. No Coritiba, a empresa American Sport tem outros dois jogadores: o volante Daniel e o goleiro Marcelo Cruz. Ser artilheiro de uma competição não é novidade para o jogador de 23 anos. Na Série A-3 de 1999, ele, defendendo o Bandeirante, marcou 28 gols em 34 jogos, 14 gols a mais que o vice-artilheiro Zé Ilton, da Ferroviária. No ano passado, apesar de não ter sido o goleador da Série A-3, ajudou o Garça a chegar ao vice-campeonato da divisão, marcando noves gols. O artilheiro foi Rogério, do Nacional, que marcou 13.