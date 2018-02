Coritiba contrata Daniel Cruz, que estava na Polônia O Coritiba acertou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Daniel Cruz, um dos vários brasileiros que atuaram desde o ano passado no Pogon Szczecin. O clube polonês ficou famoso por contratar de uma vez o técnico José Carlos Serrão e cerca de 20 jogadores brasileiros, entre eles o volante Amaral, ex-Palmeiras e Corinthians. Daniel, de 24 anos, é baiano mas iniciou a carreira no Juventude pelo qual conquistou o título gaúcho em 2001. Jogou ainda pelo Corinthians-AL - onde foi campeão alagoano em 2003 - e pelo Mogi Mirim, do qual foi para a Polônia. Outro jogador apresentado nesta segunda-feira pela diretoria é o atacante Rafael Santiago, que estava jogando na Hungria e se disse "torcedor do Coritiba". "Conheço o Coritiba desde pequeno, sei do tamanho do clube e o que ele significa na história do futebol, então vou me empenhar o máximo", disse o jogador. Ao todo, o Coritiba já apresentou 15 reforços para a disputa do Paranaense, da Copa do Brasil e da Série B.