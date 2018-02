Coritiba contrata o técnico Guilherme Macuglia, ex-Criciúma O Coritiba acertou nesta sexta-feira a contratação do técnico Guilherme Macuglia, que estava no Criciúma, para o lugar de Gilberto Pereira, demitido após o péssimo início no Campeonato Paranaense - a equipe tem um empate e uma derrota nos dois jogos que disputou. Macuglia é gaúcho, tem 45 anos e levou o Criciúma ao título da Série C no ano passado. Também tem no seu currículo passagens por times de seu Estado natal, como o XV de Novembro, com o qual foi vice-campeão gaúcho em 2002, Esportivo, e pelo time B do Internacional. Apresentado na tarde desta sexta-feira, Macuglia já comandaria seu primeiro treino e estréia à frente da equipe domingo, no Couto Pereira, contra o J. Malucelli. O Coritiba está em 14.º no Estadual, com 1 ponto - os líderes são o Adap/Galo Maringá e o Rio Branco, ambos com 6.