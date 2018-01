Coritiba: Cuca muda time e esquema Após quatro rodadas sem vitória, o técnico Cuca vai alterar o time do Coritiba para o jogo desta quinta-feira, às 20h30, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS). E não são apenas caras novas que estarão despontando no time. Cuca vai mudar até mesmo o esquema, entrando com três zagueiros. Com isso espera que o Coritiba seja mais rápido e agressivo para se recuperar dentro da competição. Na defesa, Anderson - que chegou ao clube no fim da semana passada - fará sua estréia, jogando ao lado de Allan e Vagner (que retorna depois de cumprir suspensão). "Nunca aconteceu de entrar assim. Normalmente participava das pré-temporadas. Mas o futebol não espera e temos que estar preparados", disse Anderson. No ataque, Maia, que jogou nos minutos finais contra o Fluminense, começa o jogo. Com isso, Caio será recuado para o meio no lugar do suspenso Jackson.