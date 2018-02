Coritiba defende tabu contra o Paraná A repetição da mesma escalação pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, de um lado, e a total indefinição, do outro, é o ponto de partida para o clássico regional entre Coritiba e Paraná Clube, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. É a oportunidade de o Coritiba empatar em número de vitórias nos clássicos entre os dois. O Paraná venceu 24 vezes, o Coritiba, 23, e verificaram-se 21 empates. Mas há oito anos o Coritiba não perde em seu estádio para o adversário de amanhã. O Paraná é só dúvidas e o técnico Paulo Campos faz questão de mantê-las tanto em relação ao esquema tático quanto sobre os nomes dos jogadores que iniciam a partida. Durante a semana, ele procurou campos particulares para os treinamentos, não permitindo nem mesmo a presença de jornalistas. Apenas o meia-atacante Fernando está fora da disputa, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. O time carrega o peso de cinco rodadas sem vitória. "Estamos precisando colocar a cabeça no lugar e fazer um grande jogo para recuperar a confiança para a seqüência do campeonato", diz o atacante Chokito. No Coritiba, ao contrário, o técnico Antônio Lopes já havia definido o time no início da semana. Afinal, é a primeira vez que poderá repeti-lo na competição. Ele gostou dos treinamentos. "Está havendo evolução. Nesse jogo, devemos ter um acréscimo ainda maior, considerando os trabalhos da semana", afirma. Os dois times têm campanha semelhante, com o Paraná somando 12 pontos, na 16ª colocação, e o Coritiba com um ponto a menos, na 19ª colocação.