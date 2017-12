Coritiba denuncia esquema de fraude O presidente do Coritiba, Giovani Gionédis, denunciou nesta quinta-feira, durante uma mesa-redonda sobre o Código de Justiça Desportiva, em Curitiba, que foi procurado por pessoas interessadas em negociar a compra de jogadores de outros times para ajudar o Coritiba a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time paranaense está em 19º lugar, com apenas 42 pontos ganhos. "Nessa situação em que o Coritiba está, já fui procurado por tarólogos, astrólogos, macumbeiros e até gente inescrupulosa oferecendo acerto de resultados", afirmou o presidente Giovani Gionédis. Participante da mesa-redonda em Curitiba, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, determinou a instauração imediata de um inquérito para apurar a denúncia do Coritiba. Mas Giovani Gionédis não quis falar mais sobre a denúncia e nem deu o nome de quem o procurou. "É o Tribunal quem avalia o comentário. Se for chamado, vou depor", limitou-se a dizer o dirigente. Zveiter garantiu que, se comprovada a acusação, vai "banir do futebol" quem fez a suposta proposta. E ele acredita que Giovani Gionédis vai identificar o autor. "Ele vai dizer, até porque aquele que denuncia sem ter elementos é passível de punição também", argumentou o presidente do STJD. O auditor Rubens Approbato Machado foi designado para ouvir o depoimento de Giovani Gionédis, o que pode acontecer ainda nesta sexta-feira. Afinal, ele estará em Curitiba para participar de uma mesa-redonda no Congresso de Justiça Desportiva.