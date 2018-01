Coritiba derrota Flamengo no final Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Coritiba derrotou o Flamengo por 3 a 2, neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Assim, o Flamengo segue com 12 pontos, ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E o Coritiba chega aos 20. Em casa, o Coritiba começou a partida pressionando e logo abriu o placar. Aos 3 minutos, Vagner dominou uma bola na direita e chutou sem defesa para o goleiro Diego. O time paranaense ampliou aos 22, quando Alexandre fez 2 a 0. Mas a reação do Flamengo começou ainda no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos - aos 27 minutos, o zagueiro Henrique foi expulso. Aos 34, Jean marcou para o time carioca. E o empate veio aos 18 do segundo, quando Renato cobrou bela falta e deixou tudo igual: 2 a 2. Quando a partida já parecia definida, aos 47 minutos, Vagner aproveitou a bobeira da defesa do Flamengo na cruzamento na área e marcou de cabeça o gol da vitória do Coritiba. "O técnico sempre nos lembra que é preciso acreditar até o último minuto. E por isso, conseguimos a vitória. Todo o grupo está de parabéns", disse Vagner, o herói da partida.