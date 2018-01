Coritiba derrota Goiás por 1 a 0 O Coritiba aproveitou o domínio que conseguiu no início do primeiro tempo para fazer o único gol da partida e vencer o Goiás, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com isso, a equipe paranaense manteve o terceiro lugar na classificação do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos. O Goiás, que na segunda-feira evitou a perda de 16 pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mantém os mesmos 44 pontos e fica numa posição intermediária da tabela. Os jogadores do time goiano e o técnico Cuca reclamaram da atuação do árbitro gaúcho Alexandre Barreto. Mesmo fora de casa, Cuca armou seu time com três atacantes - Grafite, Araújo e Dimba -, mas o Coritiba soube marcá-los bem. Encurralado, o Goiás não conseguiu fazer nada no começo, sofrendo a pressão dos donos da casa. O domínio se materializou no gol de Alexandre Fávaro, aos 17 minutos, em cobrança de falta. A vantagem no placar relaxou um pouco o Coritiba. O Goiás aproveitou o espaço e começou a assustar. A entrada de Vando no lugar de Araújo, no segundo tempo, melhorou o ataque do Goiás e o jogo ficou aberto, com os dois times procurando o gol com insistência. Mas os atacantes, principalmente do Coritiba, não conseguiram marcar. A melhor chance para o Goiás empatar foi aos 38 minutos, quando Dimba cobrou uma falta e a bola bateu na trave.