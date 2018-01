Coritiba derrota Grêmio por 1 a 0 O Coritiba venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O resultado deixou o time paranaense em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, e manteve os gaúchos na lanterna, com 25. O único gol da partida foi marcado por Helinho, aos 30 minutos do segundo tempo. A melhor chance de gol no primeiro tempo foi do Grêmio, aos quatro minutos, quando o atacante Cláudio Pitbull recebeu livre na grande área, mas chutou fora. Foi só. Na etapa final, o técnico Bonamigo mexeu no Coritiba, trocando Lima e Edu Sales por Souza e Helinho. Deu certo. Aos 30 minutos, Helinho recebeu de Souza e tocou na saída do goleiro Danrlei para fazer 1 a 0. Depois, o Grêmio não teve forças para reagir e viu o rebaixamento ficar cada vez mais perto.