Coritiba derrota o Serrano na estreia do Paranaense

Em sua primeira partida após o rebaixamento e a pancadaria que gerou a interdição do estádio Couto Pereira, o Coritiba não encontrou dificuldade para vencer o Serrano por 2 a 0, neste sábado, no estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba, na primeira rodada do Campeonato Paranaense. O meia Rafinha, que estreava no São Paulo, abriu o placar aos 12 minutos de jogo e Ariel, aos 39, completou o placar.

Jogando como favorito, o Coritiba partiu para cima do Serrano desde o início. Logo aos 12 minutos, Marcos Aurélio avançou com a bola e chutou forte, o goleiro Val rebateu e o estreante Rafinha abriu o placar.

O time mostrava mais força em campo e não demorou a ampliar. Em nova jogada rápida, desta vez de Enrico pelo meio aos 39, ele tocou na saída do goleiro e a bola tocou a trave, mas na volta o argentino Ariel completou para as redes.

No segundo tempo, o Coritiba administrou o resultado e o técnico Ney Franco aproveitou para fazer testes e mudanças de posicionamento da equipe. O Serrano chegou a esboçar uma reação em chute de Marcão, mas não conseguiu chegar ao gol.

Para o goleiro Edson Bastos, o time mostrou força e garantiu o resultado. "Ainda não estamos 100% na forma física, alguns jogadores sentiram, mas o mais importante foi que vencemos, construímos jogadas e conseguimos a vitória na estreia", disse.

A abertura do campeonato aconteceu mais cedo com a vitória do Corinthians Paranaense, atual vice-campeão, diante do Cianorte por 2 a 1, no estádio Janguito Malucelli, em Curitiba. Os gols corintianos foram de Oliveira e William - este, contra sua própria meta, marcou para o time do interior.