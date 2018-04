Coritiba derrota Ponte por 2 a 0 O Coritiba jogou um bom futebol nesta quinta-feira à noite, diante de sua torcida, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e venceu a Ponte Preta por 2 a 0. Em nenhum momento o time da casa deixou o time paulista esboçar qualquer tentativa ofensiva, mas cresceu mais no segundo tempo, quando estava com um jogador a mais (Gustavo foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo). O resultado fez o Coritiba subir uma posição na tabela, passando à 10ª colocação com 44 pontos. A Ponte, que não vence há quatro jogos, soma 46 pontos, na 8ª colocação. A equipe de Campinas entrou em campo disposta a armar um cinturão em frente a sua área, com três zagueiros, e foi facilitada pelo posicionamento do Coritiba, pois os atacantes recuavam muito e os laterais não chamavam as bolas. Por isso, mesmo com mais posse de bola, o time da casa não levava perigo ao gol defendido por Lauro. A Ponte também não se interessava muito pelo ataque e o jogo se arrastava de forma morna. Precisava de um gol para esquentá-lo. E ele aconteceu aos 18 minutos. Aristizábal acertou o cruzamento na cabeça de Tuta, que fuzilou as redes. A Ponte Preta decidiu então procurar o ataque, dando espaço para o Coritiba, que iniciou a pressão. Aos 21 minutos, Tuta perdeu o segundo gol cabeceando para fora quando tinha tudo aberto à sua frente. Nos minutos finais do primeiro tempo o jogo quase pegou fogo. Primeiro com o zagueiro Gustavo fazendo uma falta violenta e recebendo o cartão vermelho. Depois Aristizábal e Alexandre estranharam-se no meio-de-campo, quando o juiz já havia apitado o fim do jogo. O técnico Nenê Santana disse que o colombiano teria ridicularizado o zagueiro. Com um jogador a menos, a Ponte tratou de se fechar ainda mais no segundo tempo, procurando o empate nos contra-ataques. O Coritiba sentiu a marcação. A entrada de um terceiro atacante - Alemão - restituiu o poder ofensivo aos coritibanos que chegaram ao segundo gol aos 24 minutos, com Aristizábal acertando um bom chute, após passe de Tuta. Depois disso a Ponte desapareceu em campo e deu somente o Coritiba que, no entanto, não aproveitou as oportunidades criadas.