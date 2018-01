Coritiba derrota rival e assume 3º lugar O Coritiba manteve sua recuperação no Campeonato Brasileiro e venceu o Atlético Paranaense, neste sábado, por 2 a 0. O atacante Marcel justificou a fama de carrasco rubro-negro e marcou o primeiro gol aos 11 minutos do segundo tempo e Nivaldo fechou o placar aos 43. O resultado deixa a equipe do Coritiba em terceiro lugar, com 23 pontos, e o Atlético permanece em 11º, com 17. Apesar de todos os treinos secretos feitos durante a semana, nenhuma equipe mostrou bom futebol no início do jogo. Havia apenas uma preocupação excessiva com a posse de bola e uma forte marcação. O Atlético jogava desfalcado de Kleberson, Adriano e Ilan, convocados para a seleção brasileira, além de Dagoberto e Fernandinho suspensos. Com isso, o técnico Vadão preferiu não arriscar. O Coritiba, empurrado por sua torcida, quase marcou aos 15 minutos, em uma cabeçada de Edinho Baiano que o goleiro Diego mandou para escanteio. Na metade do primeiro tempo o jogo ficou mais violento, e a torcida passou a reclamar das jogadas sem objetividade. O técnico Bonamigo parece ter entendido isso e colocou seu time mais à frente. O resultado foi uma jogada de Lima, que cruzou para o meio da pequena área, e encontrou o atacante Marcel livre para abrir o placar. O Atlético foi obrigado, então, a ir ao ataque, e o atacante Ricardinho quase marcou aos 31, com uma cabeçada perigosa e aos 40, após troca de passes na grande área. Apesar do esboço de reação, era o Alviverde quem mantinha melhor a bola e aos 43 minutos, Nivaldo subiu no meio da zaga atleticana para marcar de cabeça o segundo gol do Coritiba e encerrar as pretensões do Atlético. Bonamigo elogiou o seu grupo. ?Foi um clássico com muita marcação, mas nossa equipe teve a calma para chegar ao resultado.? Ficha Técnica: Coritiba: Fernando; Danilo, Edinho Baiano e Nivaldo; Jackson, Roberto Brum (Willians), Tcheco, Lima (Pepo) e Adriano; Marcel (Helinho) e Edu Sales. Técnico: Paulo Bonamigo. Atlético-PR: Diego; Capone, Juliano (Izaías) e Rogério Correia; Alessandro, Leomar (Jadson), Luciano Santos, Rodrigo e Ivan; Selmir e Ricardinho. Técnico: Oswaldo Alvarez. Gols: Marcel aos 11 e Nivaldo aos 43 minutos do segundo tempo. Árbitro: Luciano Almeida (DF). Cartão amarelo: Danilo, Tcheco, Lima, Marcel, Capone, Leomar e Edu Sales. Cartão vermelho: Alessandro. Público: 22.114 pagantes. Renda: Não divulgada. Local: Couto Pereira, Curitiba.