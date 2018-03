Coritiba disputa quarto lugar com Criciúma O Coritiba vai tentar na disputa direta com o Criciúma, jogando no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, reassumir a quarta colocação na tabela de classificação. Na quinta-feira, o Coritiba ficou no empate com o Vitória, enquanto o Criciúma venceu o Grêmio e ultrapassou o time paranaense. "O Criciúma é concorrente direto pela posição, mas temos bastante qualidade para ir lá e vencer", afirmou o meia Tcheco. Com atuação semelhante tanto em casa, onde somou 19 pontos, quanto fora, onde conseguiu 16 pontos, o Coritiba viajou sexta-feira de ônibus, mas com confiança, para Criciúma. "Vamos reverter essa situação novamente", prometeu o volante Roberto Brum. O zagueiro Edinho Baiano cumpre suspensão. Para substituí-lo, Odvan e Juninho estão no páreo, com mais possibilidades de o primeiro ser efetivado, em razão da preocupação com as jogadas aéreas do Criciúma.