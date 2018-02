Coritiba e Atlético disputam vantagem Já classificados para a próxima fase do Campeonato Paranaense, Coritiba e Atlético, que estão em grupos diferentes, correm agora atrás da primeira colocação no geral para ter vantagens caso chegue na final. Atualmente o Atlético vence no saldo de gols. No Grupo A o Coritiba enfrenta o Rio Branco que, com 14 pontos, tem remotas possibilidades de se classificar. O Cianorte pode garantir a classificação caso vença o União Bandeirante, que luta contra o rebaixamento. Na outra partida, o Roma quer dar mais um passo rumo à próxima fase, enquanto o Engenheiro Beltrão tenta deixar a lanterna. No Grupo B, o Atlético joga contra o Malutrom, que ainda sonha com a classificação. O Iraty, também classificado, joga contra o Império, que tenta deixar a última colocação. Se vencer o desesperado Nacional, o Francisco Beltrão estará dando um grande passo para a classificação. Já os jogadores do Londrina podem ser multados em 20% do salário, caso percam para o Paranavaí em casa. A diretoria não aceitou a derrota por 5 a 0 para o Atlético e está disposta a fazer valer uma cláusula do contrato que prevê essa punição, caso fique evidente que os jogadores não se aplicaram ao máximo em uma partida. Todos os jogos serão às 16 horas.