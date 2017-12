Coritiba e Atlético-MG empatam por 2 a 2 O Coritiba deixou escapar a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro, ao empatar com o Atlético Mineiro por 2 a 2 neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O resultado deixou o clube paranaense em quarto lugar, com 50 pontos e fez o Atlético cair da sexta para a oitava posição, com 44 pontos. Juninho, aos 21 minutos do primeiro tempo e Lúcio Flávio, de pênalti, aos 41 da etapa final marcaram para o Atlético, enquanto Marcel aos 8 e aos 30 minutos do segundo tempo marcou para o Alviverde. O resultado foi injusto para o Coritiba, que desde o início da partida pressionou o Atlético em seu campo. Na única chance de gol, aos 21 minutos do primeiro tempo, Juninho acertou um chute de fora da área que desviou em Odvan e enganou o goleiro Fernando. No segundo tempo a pressão continuou e aos oito minutos, o atacante Marcel escorou de cabeça um cruzamento da esquerda. Marcel voltou a marcar aos 30 minutos, após um passe de Edu Sales. A virada deixou a equipe menos atenta e aos 40 minutos Reginaldo Nascimento derrubou Cicinho na grande área. Aos 41, Lúcio Flávio cobrou com perfeição no canto esquerdo e definiu o placar. O técnico Bonamigo lamentou o resultado. "No momento que precisávamos administrar não conseguimos, e perdemos a chance de encostar de vez nos líderes", avaliou.