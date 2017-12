Coritiba e Atlético-PR ficam no 1 a 1 A estréia do técnico Levir Culpi no Atlético Paranaense, não teve o resultado esperado e o Rubro-Negro apenas empatou por 1 a 1 com o Coritiba, neste domingo, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR). Dagoberto abriu o placar para o Atlético, aos dois minutos e Aristizábal empatou aos nove do primeiro tempo. O resultado deixou o Coritiba com seis pontos e seu adversário com apenas quatro. Precisando se recuperar no campeonato, o Atlético Paranaense começou o jogo de forma fulminante. Logo aos dois minutos, Fernandinho recebeu uma bola pela direita, driblou o goleiro Fernando e tocou para o atacante Dagoberto, que apenas empurrou para as redes. Mesmo com o gol, o Atlético continuou pressionando, mas levou o gol de empate em um contra-ataque. O meia Luiz Carlos Capixaba organizou a jogada e encontrou Aristizábal livre no meio, que tocou na saída de Diego. As duas equipes mostravam disposição, mas isso não resultava em nenhuma jogada de perigo. Na segunda etapa o zagueiro Vagner foi expulso, mas ainda assim o Atlético não sabia atacar de forma eficiente. Aos 26, o atacante Ilan, que não estava em tarde inspirada, ainda chutou uma bola rente à trave. Ao Coritiba restava apenas esperar o jogo acabar, Lopes substituiu seus dois atacantes e preferiu ficar com o ponto do empate. "O Coritiba jogou muito desfalcado, esse resultado foi muito bom para nós", disse.