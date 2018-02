Coritiba e Atlético vencem no Campeonato Paranaense Com um gol do lateral-direito China, aos 38 minutos da etapa final, o Coritiba venceu o J.Malucelli por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. A equipe chegou aos quatro pontos e está em nono lugar na classificação. O Paraná, com sete pontos, lidera provisoriamente. No jogo da capital, o técnico Guilherme Macuglia estreava no comando técnico do Coritiba e preocupado em não perder, colocou seu time em campo com quatro zagueiros. O resultado foi um jogo preso, sem criatividade. O J.Malucelli teve três chances claras de gol, mas não aproveitou. Na etapa final, com Eanes no lugar de Igor, que não produzia bem, o time ganhou velocidade e abriu espaços para o ataque. Aos 38, após uma rebatida da defesa do J.Malucelli, que China acertou sem deixá-la cair. O Atlético Paranaense, que também não vencia no torneio, foi a Irati e ganhou do time da casa por 2 a 1, colocando fim a uma série de dez partidas sem vitórias desde o final do Campeonato Brasileiro no ano passado. A vitória deixou o time rubro-negro com quatro pontos e na oitava colocação. Os gols atleticanos foram marcados por Rodrigão, aos 12 minutos e Jônatas aos 24, enquanto Assis descontou para o Iraty aos 28 minutos. Todos os gols foram marcados na etapa final. A surpresa da rodada, porém, foi a derrota em casa do Rio Branco por 1 a 0 diante do Cascavel. A equipe vencera o Coritiba e o Atlético fora de casa e perdeu a chance de abrir a vantagem na liderança. As outras partidas foram Roma 1 x 1 Portuguesa, em Apucarana; Cianorte 3 x 1 Iguaçu e Engenheiro Beltrão 0 x 0 Londrina.