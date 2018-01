Coritiba é favorito contra Atlético-PR O Coritiba inicia o clássico contra o Atlético Paranaense, neste sábado, às 18 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com amplo favoritismo. Além de jogar em casa e estar melhor colocado (4º contra 11º lugar), o adversário não terá nenhum de seus jogadores titulares de ataque. Os meias ofensivos Kléberson e Adriano e o atacante Ilan estão na seleção brasileira, enquanto o atacante Dagoberto está suspenso. O Atlético também cedeu o meia-atacante Fernandinho e os laterais André Luiz e Jean para a seleção sub-20. Os desfalques são responsáveis por 21 dos 23 gols atleticanos. Com todos os problemas, o técnico do Atlético, Osvaldo Alvarez, o Vadão, fez mistério durante a semana, inclusive com treinos secretos, e somente divulgará a escalação momentos antes de o time entrar em campo. "Fizemos algumas variações e vamos definir com calma", disse. A certeza é o retorno do volante Luciano Santos, que cumpriu suspensão. O mais provável é que opte por um terceiro zagueiro, garantindo reforço defensivo. No ataque, jogadores que pouco atuaram até agora devem aparecer: Rodrigo, Ricardinho e Selmir ou Jadilson. Como não há definição de um lado, o técnico do Coritiba, Paulo Bonamigo, também optou pelo segredo. O volante Reginaldo Nascimento não se recuperou de contusão, e Bonamigo pode começar com Willians, que também é volante, mas que jogaria na defesa, ou manter o zagueiro Nivaldo. O meia Jackson pode fazer o papel de ala direita ou Maurinho entrar no setor, saindo Edu Salles do ataque. "Há uma pequena dúvida de ordem tática", confirmou o técnico. Bonamigo disse que tem procurado analisar alguns vídeos sobre os jogadores atleticanos que devem iniciar a partida e que não vêm jogando habitualmente.