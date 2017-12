Coritiba e Fortaleza ficam no empate Em jogo altamente truncado, em que o Fortaleza mostrou muita força de vontade para marcar os jogadores paranaenses do início ao fim da partida, o time cearense levou um ponto para o Nordeste, empatando por 1 a 1 com o Coritiba, neste domingo à tarde, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Coritiba não repetiu suas últimas apresentações, mas permanece na quarta colocação, com 39 pontos. Para o Fortaleza, os 23 pontos ainda o deixam na 22ª colocação. O jogo começou bastante feio, com chutões de ambos os lados e uma forte marcação por parte dos jogadores do Fortaleza, que não jogavam nem deixavam o Coritiba jogar. Os atletas da casa também não procuravam se livrar da marcação, mostrando lentidão excessiva e aguardando que o Fortaleza errasse algum lance para marcar seu gol. Isso aconteceu somente aos 27 minutos, quando Ceará conseguiu uma jogada pela lateral e cruzou para Marco Brito aproveitar-se do descuido da defesa, que não o marcava. O Fortaleza tinha apenas uma jogada, com os laterais procurando cruzar as bolas na área na busca de Finazzi e de Vinícius. Apesar de saber dessa jogada, os jogadores do Coritiba não conseguiram cortá-la aos 14 minutos do segundo tempo. Sérgio jogou a bola na área, que foi muito bem aproveitada por Finazzi. Se já era um time essencialmente marcador quando perdia o jogo, o Fortaleza não deu mais qualquer chance ao Coritiba, levando um ponto para o Ceará. Ao fim da partida, os jogadores do Coritiba repetiram o discurso das más jornadas em casa, reclamando do estado do gramado.