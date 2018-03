Coritiba e Internacional ficam no 1 a 1 Coritiba e Internacional empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com isso, a equipe paranaense chegou aos 5 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto os gaúchos passaram a ter 4. Na noite fria de Curitiba, os dois times mostraram muita disposição. Com a proposta de jogar nos contra-ataques, o Internacional fechou seu sistema defensivo, apostando na velocidade de Cleiton Xavier e Nilmar. O Coritiba, apesar da boa movimentação dos jogadores de ataque, não conseguia chegar com perigo ao gol de Clemer. No jogo franco que se instalou a partir dos 10 minutos, o Coritiba levou vantagem. Aos 18 minutos, Aristizábal recebeu passe de Tuta e chutou forte para vencer o goleiro do time gaúcho: 1 a 0. O Inter não se deu por vencido e continuou forçando no contra-ataque, contando ainda com a ajuda da zaga do Coritiba, que facilitava as ações do adversário. Mais disposto a procurar o ataque no segundo tempo, o Inter esbarrou na postura defensiva do Coritiba. Mas a defesa paranaense continuou falhando muito, sobretudo na colocação, tentando marcar em linha. Até que o time gaúcho chegou ao empate, aos 39 minutos, com o gol de pênalti batido por Alex.