Coritiba e Londrina disputam posição O jogo de abertura da sétima rodada do Campeonato Paranaense, entre Coritiba e Londrina, às 16 horas deste sábado, vale a quarta colocação na tabela de classificação. O Londrina, que tem 23 pontos, pode se garantir na posição e dar mais um passo rumo à classificação para a próxima fase. O Coritiba, que está com 21, na quinta colocação, busca a quarta vitória consecutiva no campeonato para figurar entre os quatro primeiros. O Coritiba terá três desfalques para a partida. O lateral-direito Patrício recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Felipe Alvim, enquanto o atacante Enílton entra no lugar de Marquinhos, que foi expulso. O meia Mabília não se recuperou de uma contusão e dá lugar a Juliano. "É um jogo que vale seis pontos, fundamental para a classificação", acentuou o técnico Ivo Wortmann. O Coritiba ainda tem cinco jogos. O técnico do Londrina, Freitas Nascimento, tem apenas uma dúvida para escalar o time. O atacante Gil pode ficar fora do jogo, sendo substituído por Marcos Cruz ou Fábio Nascimento. Para se classificar sem depender de ninguém, o Londrina precisa vencer os três jogos restantes. "O que depende de você, fica mais fácil de conquistar", entende Freitas Nascimento. Ele quer seu time no ataque. "Respeitamos as outras equipes, mas quem tem medo de perder não consegue as grandes vitórias."