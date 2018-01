Coritiba e Malutrom lutam por vagas Coritiba e Malutrom, ambos com 27 pontos, podem garantir amanhã as duas últimas vagas para as semifinais do Campeonato Paranaense, se vencerem as partidas contra União Bandeirante e Londrina, respectivamente. Nesse caso, a última rodada do campeonato, no fim de semana, servirá apenas para definir a colocação de Paraná Clube, Coritiba e Malutrom, visto que o Atlético já é o primeiro. Para o jogo das 20h30, em Bandeirantes, o Coritiba não terá apenas o meia Mabília, que continua se recuperando de um estiramento muscular. O atacante Evair e o lateral-esquerdo Alemão, contratados esta semana, ainda não farão a estréia amanhã. O União, que não tem mais condições de classificar-se, terá três desfalques, em razão de cartões amarelos e expulsões. "Os desfalques não atemorizam, porque o grupo é bom", disse o técnico Cláudio Antunes. "Nosso intuito é ganhar." O Malutrom joga no mesmo horário, no Estádio do Café, em Londrina, com a certeza de se classificar com uma vitória. Se o Londrina vencer, passa a somar 26 pontos e mantém as possibilidades de classificação dele e do Iraty, que tem 25 pontos. Se houver empate, o Londrina fica dependendo de uma derrota do Coritiba para manter suas esperanças até a última rodada.