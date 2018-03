Coritiba é o 1º finalista do Paranaense O Coritiba podia perder até por um gol para o Cianorte, nesta sexta-feira à noite, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, mas, com um gol de Aristizábal, venceu por 1 a 0 e é o primeiro finalista do Campeonato Paranaense. O adversário será conhecido apenas no domingo, quando o Atlético enfrenta o Londrina precisando de apenas um empate. Com boa inversão de jogadas no meio-de-campo, o Coritiba conseguiu envolver o time adversário. Mas o Cianorte, que precisava da vitória para seguir na competição, também foi para o ataque. Tudo isso até os 31 minutos, quando o atacante colombiano Aristizábal fez uma bela jogada, livrou-se dos zagueiros e tocou na saída do goleiro: 1 a 0. A entrada de Laércio no segundo tempo, em lugar do meia Igor, fez com que o Coritiba perdesse o domínio que tinha no meio-de-campo. Com isso, o Cianorte ganhou espaço e partiu para cima, mas sem tranqüilidade para trabalhar a bola quando chegava próximo à área adversária. Mostrando cansaço, o Coritiba não conseguiu ampliar, mesmo depois da expulsão de Leandro aos 26 minutos. No fim do jogo, Barbieri também foi expulso e o Cianorte terminou o jogo com nove jogadores.