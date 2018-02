Coritiba é o 1º finalista no Paraná O Londrina jogou com mais disposição, neste sábado à tarde, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, mas a reação chegou tarde. Depois de estar perdendo por 2 a 0, o time do norte conseguiu o empate, que acabou sendo insuficiente para garantir a passagem para as finais do Campeonato Paranaense. O Coritiba é o primeiro finalista e fica aguardando o resultado do jogo entre Paranavaí e Prudentópolis, com o Paranavaí tendo a vantagem do empate. Com o empate a beneficiá-lo, o Coritiba deixava o jogo rolar, esperando que o Londrina errasse algum lance para ir com mais ímpeto para o ataque. E foi o que aconteceu aos 9 minutos. A defesa londrinense fez uma falta desnecessária. Na cobrança, a bola alcançou Reginaldo Nascimento totalmente livre na entrada da pequena área, para cabecear com precisão. O Londrina melhorou depois do gol, explorando sobretudo o lado esquerdo da defesa coritibana, onde Ricardo dava espaços. No entanto, os atacantes mostravam-se dispersos e não conseguiam dominar as bolas para o toque final. Quando isso acontecia, o goleiro Fernando, como tem feito em vários jogos, aparecia como o salvador do Coritiba, com boas defesas. Quando se esperava que o Londrina voltasse com mais vontade no segundo tempo, o que se viu foi um time muito nervoso. E o nervosismo aumentou mais quando, aos 4 minutos, a defesa novamente parou, deixando Marcel cabecear com tranqüilidade para fazer o segundo gol. O técnico Roberto Fernandes colocou no jogo todos os atacantes que tinha no banco. Foi um sufoco sobre o Coritiba, mas conseguiu apenas dois gols, por meio de Paraguaio, aos 28, e Marcelo Silva, aos 46, o que foi insuficiente para a classificação. Ficha Técnica: Gols - Reginaldo Nascimento aos 9 minutos do primeiro tempo; Marcel aos 4, Paraguaio aos 28 e Marcelo Silva aos 46 do segundo. Coritiba - Fernando; Ceará, Fabrício, Juninho e Ricardo (Almir); Reginaldo Nascimento, Roberto Brum, Tcheco (Pepo) e Lima (Gelson); Edu Salles e Marcel. Técnico - Paulo Bonamigo. Londrina - Marcelo; Jamur, Marcão (Zaltron), Dé e Fabinho (Fábio Zeni); Dário, Rocha, Valdeir e Márcio Allan (Marcos Cruz); Paraguaio e Marcelo Silva. Técnico - Roberto Fernandes. Juiz - Evandro Rogério Roman. Cartão amarelo - Marcão, Dário, Jamur, Rocha, Fabrício e Reginaldo Nascimento. Cartão vermelho - Edu Salles e Jamur (10 do 2º). Renda - Não divulgada. Público - Não divulgado. Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba.