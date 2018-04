Coritiba é o líder da Copa Sul-Minas O Coritiba é o novo líder da Copa Sul-Minas. O time paranaense soma nove pontos, após derrotar o Malutrom por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela terceira rodada da competição. O time do Paraná tem os mesmos pontos do Cruzeiro, mas tem cinco gols de saldo, contra quatro da equipe mineira. O Malutrom terminou a partida com dois jogadores a menos após as expulsões de Fabiano e Ednelson. Calmon abriu o placar para o Malutrom, aos 31 minutos do primeiro tempo, mas Badé, aos 36, empatou. Evair aos 40 e Andjel aos 45 minutos da etapa final viraram o placar.